قالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء امس إن السلطات التركية ألقت القبض على فرنسي يشتبه بمساعدته في التخطيط لإطلاق نار عشوائي في ملهى «رينا» الليلي في اسطنبول عشية العام الجديد أسفر عن مقتل 39 شخصا.

وأضافت الوكالة أن الرجل الذي يبلغ من العمر 22 عاما فرنسي من أصل تركي وألقي القبض عليه في اسطنبول.

وقال مسؤول بالشرطة إنه احتجز قبل أسابيع ووجه إليه الاتهام رسميا الأسبوع الماضي.

كما جددت المحكمة السبت حبس عبد القادر مشاريبوف المواطن الأوزبكي المتهم بتنفيذ إطلاق النار.

وقالت وكالة دوغان الخاصة للأنباء إن المشتبه به الفرنسي يعيش في فرنسا منذ 2009 لكن لم يتضح متى سافر إلى تركيا.