اغتيل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون في ماليزيا بحسب ما اوردت وسائل اعلام كورية جنوبية فيما قالت محطة تلفزيونية انه تعرض للهجوم في مطار كوالالمبور الدولي بإبر مسمومة.

من جانبه، قال مصدر حكومي كوري جنوبي بحسب «رويترز» امس إن الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قتل في ماليزيا.

واشتهر كيم جونغ نام الأخ الأكبر غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي بقضاء الكثير من الوقت في الخارج وجاهر بانتقاد سيطرة عائلته على السلطة في البلد المنعزل.

ويعتقد أنه كان في منتصف الأربعينيات من العمر.

وقالت الشرطة الماليزية إن رجلا كوريا شماليا لم تحدد هويته توفي في الطريق إلى المستشفى من مطار في كوالالمبور أمس الاول، وقال عبدالعزيز علي قائد شرطة منطقة سيبانغ إنه لم يتم التحقق من هوية الرجل.

وذكر موظف في قسم الطوارئ بمستشفى بوتراغايا أن لديهم قتيلا كوريا ولد عام 1970 واسم عائلته كيم.

وقالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إنه لا يمكنها تأكيد التقارير ولم يتسن الاتصال بوكالة المخابرات الكورية الجنوبية للتعليق.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مصدر حكومي في سيئول أن كيم جونغ نام اغتيل امس الاول، من دون تفاصيل إضافية.

وأفادت قناة تي في شوسون الكورية الجنوبية بأن عميلتين مجهولتين استخدمتا حقنا مسممة لاغتيال الرجل البالغ 45 عاما في مطار في كوالالمبور، قبل ان تلوذا بالفرار في سيارة أجرة.

وكان كيم جونغ نام يعتبر وريثا للسلطة على رأس بلده لكنه خسر حظوة والده كيم جونغ ايل بعد محاولة فاشلة لدخول اليابان بجواز سفر مزور لزيارة متنزه «ديزني لاند» الترفيهي.

وكان يقيم منذ ذلك الحين خارج البلاد وبشكل خاص في منطقة ماكاو الادارية الخاصة الصينية.

وكان كيم جونغ نام المعروف بتأييده للإصلاح في كوريا الشمالية، قال سابقا لصحيفة يابانية انه يعارض نقل السلطات ضمن العائلة في بلاده.

كما كان مقربا من زوج عمته جانغ سونغ- ثيك الذي كان يعتبر المسؤول الثاني في كوريا الشمالية بشكل غير رسمي والمرشد السياسي للزعيم الحالي. وقد اعدم سونغ- ثيك في العام 2013.

وسبق ان استهدف كيم جونغ نام في السابق. ففي أكتوبر 2012 قال مدعون في كوريا الجنوبية ان معتقلا كوريا شماليا بتهمة التجسس اقر بضلوعه في مؤامرة لتدبير حادث سير مفتعل بهدف قتل كيم جونغ نام في الصين عام 2010.

وفي 2014 أفادت معلومات بأن كيم جونغ نام كان متواجدا في اندونيسيا حيث شوهد في مطعم إيطالي يديره رجل اعمال ياباني في جاكرتا، وانه كان يتنقل بين سنغافورة واندونيسيا وماليزيا وفرنسا.