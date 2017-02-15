عواصم - اياد احمد ووكالات:

قتل 3 اشخاص بينهم طفل واصيب 8 اخرون بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف امس ناديا رياضيا وثقافيا في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين بوسط اليمن.

وبحسب ما افاد مسؤول محلي في مدينة رداع الواقعة في محافظة البيضاء فإن مسلحين اطلقوا النار على السيارة قبل اقتحام النادي ما ادى الى انفجارها في البوابة وسقوط قتلى وجرحى، كما لحقت اضرار بالمبنى وبمدرسة بلقيس المجاورة.

ميدانيا، وصلت عشرات الجثث من عناصر الميليشيات إلى المستشفى الجمهوري في مدينة حجة، قادمة من جبهتي حرض وميدي، امس بحسب ما أفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابع للجيش اليمني.

وأفادت مصادر ميدانية بأن معارك عنيفة تدور بين قوات الشرعية بدعم من مقاتلات الأباتشي التابعة للتحالف والميليشيات على مشارف منطقة يختل شمال مديرية المخا، كما استهدف طيران التحالف بـ 6 غارات آليات وتجمعات للميليشيات في المنطقة ذاتها، كما حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية انتصارا جديدا في محافظة تعز وسيطرت على «تبة الخزان» الإستراتيجية وأجزاء واسعة من «التبة الخضراء» في مديرية حيفان جنوب المحافظة بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح.

من جهه اخرى، أكد مسؤول يمني في مطار عدن الدولي لـ«الأنباء» إغلاق المطار امس لليوم الثاني على التوالي ومضيفا أن المطار لن يستقبل أي رحلات لأسبوع كامل حيث تم تحويل جميع الرحلات إلى مطار سيئون بمحافظة حضرموت.

وعلى صعيد متصل، زرعت الميليشيات عشرات الآلاف من الألغام في مختلف المحافظات اليمنية، لإعاقة تقدم الجيش الوطني والمقاومة وإيقاع أكبر عدد من الضحايا، إلا أنها تحولت لما يشبه «مزارع الموت» ليدفع المئات من المدنيين الأبرياء ثمن هذه الجريمة التي تمثل انتهاكا لقوانين الحرب، حيث زرعت الميليشيات ما يزيد على ربع مليون لغم منذ بدء الحرب، منها 100 ألف في عدن ولحج والضالع و30 ألفا في الجوف.