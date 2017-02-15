في أول مشروع للامبراطورية المالية العقارية التي أسسها ترامب منذ تسلمه الرئاسة في يناير، يفتتح نجلاه في دبي السبت ناديا فخما للغولف.

وجاء في دعوة وجهتها مجموعة «داماك» العقارية في دبي «انضموا الينا في حفل افتتاح وجهة الغولف الايقونة ترامب انترناشيونال غولف كلوب دبي».

وحددت الدعوة التي طبعت باللون الذهبي اللباس بالزي الوطني او بزة رسمية.

وسيحضر حفل الافتتاح نجلا ترامب دونالد جونيور وإريك اللذان يديران مجموعة والدهما منذ ان اعلن قبل نحو شهر تخليه عن ادارتها طوال ولايته الرئاسية لتجنب تضارب المصالح مع مسؤولياته في البيت الابيض.

ووقع مشروع نادي الغولف قبل انتخاب ترامب الذي اكد الشهر الماضي رفضه صفقة بقيمة ملياري دولار في مشروع عقاري جديد في دبي.

وأثار انتخاب ترامب مخاوف من تضارب في المصالح على ارتباط بأنشطة امبراطوريته الاقتصادية في الخارج وخصوصا في تركيا وكوريا الجنوبية والبرازيل.

واكدت مجموعة ترامب التي تضم فنادق ومباني فخمة وملاعب غولف في انحاء العالم أنها لن توقع أي عقد في الخارج طوال ولاية ترامب الرئاسية وستنهي العقود التي يتم التفاوض في شانها حاليا، لكن رغم ذلك، لا يبدو ان ترامب تخلى تماما عن مصالحه التجارية.