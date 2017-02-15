رفضت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بشكل رسمي عريضة وقعها 1.8 مليون شخص طالبوا فيها بإلغاء زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب إلى لندن على اعتبار أنها ستسيء إلى الملكة إليزابيث.

وأوردت الحكومة البريطانية في ردها على العريضة حسبما أفادت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية امس أنها تقر بقوة وجهات النظر فيها، لكن زيارة ترامب إلى البلاد يجب أن تحظى بالاحترام اللازم.

وأضافت أن بريطانيا سترحب بالرئيس الأميركي، متى ما جرى ترتيب تاريخ إجراء الزيارة، التي ستكون الأولى للرئيس الأميركي إلى لندن منذ توليه المسؤولية في 20 يناير الماضي. وأجرت ماي زيارة إلى واشنطن، أواخر يناير الماضي، لبحث آفاق العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا، في ضوء خروج لندن من الاتحاد الأوروبي ووصول ترامب إلى الحكم.