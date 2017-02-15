أعلن وزير الصحة الدكتور جمال الحربي تشكيل لجنة لوضع شروط ومواصفات وتأهيل واختيار أفضل العروض لمركز الحوادث بمستشفى جابر الأحمد برئاسة رئيس قسم الحوادث بمستشفى الصباح الدكتور فيصل الغانم.

وأكد الحربي في بيان صحفي اليوم أن «اللجنة مهمتها وضع الشروط والمواصفات اللازمة للمركز وتأهيل واختيار أفضل العروض للمشاركة الفنية والإدارية في تشغيل وإدارة منظومة الحوادث والطوارئ بالمستشفى، بما يتفق مع أحدث المواصفات العالمية».

وقال إن «من مهامها أيضاً وضع تصور عن احتياجات مستشفى جابر الأحمد في مجال التعامل مع الطوارئ والحوادث والكوارث وفقا للمواصفات العالمية، ودراسة وتقييم العروض التي تتلقاها الوزارة من المراكز العالمية المتخصصة وإبداء الرأي بشأنها».

وأضاف إن «اللجنة ستعمل على إعداد المواصفات الفنية والإدارية والضوابط والإجراءات المناسبة للحصول على أفضل العروض واختيار الأنسب من بينها وفقا لمعايير الجودة والجدوى الاقتصادية والفنية والتميز في الأداء».

وتابع إن «من اختصاصات اللجنة أيضاً اقتراح الإجراءات التنفيذية للحصول على الموافقات من الجهات المختلفة ذات الصلة وإبداء الرأي بشأن مقترحات الشراكة بين القطاع الخاص والوزارة في مجال إدارة الحوادث والكوارث والطورائ الطبية».

وأشار الحربي إلى أن «مدة صلاحية اللجنة شهران تحسب من بداية أعمالها شريطة تقديم رئيس اللجنة تقارير دورية ونهائية عن تلك الأعمال متضمنة التوصيات المقترحة، وذلك تمهيداً لإدارة وتشغيل مستشفى جابر الأحمد وفقا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية».

وتضم اللجنة في عضويتها كل من الدكتور خالد العنزي، الدكتورة هدى صادق، الدكتور عماد الشواف، الدكتور بدر البدر، وباحث قانوني.

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