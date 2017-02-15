كشفت مديرة منطقة الصباح الصحية التخصصية افراح الصراف اليوم الاربعاء عن انشاء فريق متخصص من مركز الكويت للصحة النفسية لتشخيص وعلاج الحالات النفسية المزمنة في المنازل وفق شروط معينة.

جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش احتفال مركز الكويت لعلاج الادمان بتخريج ثلاث نساء تم علاجهن من الادمان ضمن برنامج الاجنحة التأهيلية (الاقامة الطويلة).

وقالت الصراف ان الهدف من انشاء الفريق هو زيارة الحالات التي تجد صعوبة في الوصول الى عيادة الطبيب بمركز الكويت للصحة النفسية شريطة ان تكون الحالة الذهنية للمريض من النوع البسيط الى المتوسط والا يقل عمره عن 18 عاما ولا يزيد عن 65 عاما.

وبينت ان من اولويات الفريق توعية وتثقيف المرضى وذويهم بأهمية العلاج والانتظام عليه ومنح المريض المسؤولية الذاتية في التعافي من الادمان مبينة ان مركز الكويت لعلاج الادمان قرر عام 2010 استبدال طريقة العلاج المباشر بالعلاج التأهيلي.

واضافت ان فترة العلاج التأهيلي تتراوح بين 18 و 24 شهرا مشيرة الى اقبال النساء الكبير على برنامج التعافي من الإدمان.

من جهته اعلن مدير مركز الكويت للصحة النفسية التابع للوزارة الدكتور عادل الزايد في تصريح مماثل تعافي 350 حالة من الادمان منهم 50 حالة من النساء ضمن برنامج الاجنحة التأهيلية (الاقامة الطويلة) لتأهيل وعلاج الادمان موضحا ان البرنامج التأهيلي للرجال بدأ عام 2010 فيما بدا البرنامج التأهيلي للنساء عام 2012.

واشار الى وجود خطة لدى المركز لزيادة عدد الاسرة في برنامج تأهيل وعلاج النساء من الادمان الى 24 سريرا بسبب الاقبال الكبير من النساء على الدخول بالبرنامج مبينا ان برنامج تأهيل وعلاج الرجال من الادمان يضم 160 سريرا.