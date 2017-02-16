كل التوقعات مبررة ومشروعة في الانتخابات الفرنسية الرئاسية، وكل شيء صار ممكن الحدوث بعد وصول دونالد ترامب الى البيت الأبيض الأميركي.

ما كان صعبا ومستحيلا من قبل صار اليوم محتملا وممكنا في فرنسا، وصار وصول رئيسة «الجبهة الوطنية» اليمينية المتطرفة مارين لوبن الى قصر الإليزيه على لائحة الاحتمالات الرئاسية للعام 2017.

كل استطلاعات الرأي تؤكد حتى الآن أن لوبن ستفوز في الدورة الأولى للانتخابات (الرئاسية التي ستجرى في فرنسا على دورتين الأولى في ابريل المقبل والثانية في شهر مايو المقبل، ويتأهل للدورة الثانية المرشحان اللذان يحصلان على أكبر عدد من الأصوات، أي الأول والثاني)، وستحل في المرتبة الأولى متقدمة على سائر المرشحين، وتحديدا مرشحي اليمين الوسط والحزب الاشتراكي.

أما في الدورة الثانية، فإن معركة لوبن ومهمتها بالفوز ستكون أصعب، إذ ستتكتل في وجهها كل القوى والأحزاب من اليمين واليسار لمنع وصولها الى الإليزيه، ولمنع حصول الانقلاب في فرنسا بطرق سياسية وديموقراطية.

ومع ذلك، يبقى هناك متسع للمفاجآت بما فيها مفاجأة فوز لوبن.

هذه المفاجأة تستبعدها مراكز الاستطلاع، لكن بعد إخفاق الاستطلاعات في بريطانيا (التوقعات كانت في مصلحة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وليس الخروج منه) وفي الولايات المتحدة (التوقعات كانت لمصلحة انتخاب هيلاري كلينتون وليس ترامب)، فإنه لم يعد الاحتكام والركون الى نتائج وأرقام الاستطلاعات أمرا كافيا ومضمونا.

تستفيد مارين لوبن من 3 عوامل أساسية من شأنها أن تحسن في وضعها الانتخابي والشعبي وفي فرصها للفوز، وهي:

1 ـ ضعف الحزب الاشتراكي الذي وصلت شعبيته الى أدنى مستوى، ما اضطر الرئيس فرنسوا هولاند الى عدم الترشح لولاية ثانية.

وهذه أول مرة في فرنسا يحدث أن رئيس الجمهورية لا يترشح لولاية ثانية، حتى رئيس الحكومة مانويل فالس الذي أفسح له هولاند المجال ليترشح بدلا منه، أخفق في الحصول على دعم وتأييد الحزب الاشتراكي وسقط في الانتخابات التمهيدية ليفوز فيها إيمانويل ماكرون الذي لم يكن على لائحة التوقعات.

2 ـ الاهتزاز العنيف في وضعية مرشح اليمين الوسط فرنسوا فيون بسبب الفضيحة التي أثيرت في وجهه، وهي فضيحة تشغيل زوجته وأولاده كمساعدين برلمانيين له قبل سنوات مقابل رواتب مرتفعة ناهزت المليون يورو، ولكن مقابل أعمال وهمية.

فيون كان انطلق بقوة في معركته الانتخابية بعدما نجح في إقصاء منافسين قويين له: نيكولا ساركوزي الرئيس السابق، وآلان جوبيه وزير الخارجية السابق.

ولكن بعد الفضيحة تدهور وضع فيون الذي لم ينجح في إقناع الرأي العام ببراءته، وأصبح ٧٠% من الفرنسيين يريدون منه أن ينسحب من السباق الرئاسي، وارتفعت أصوات داخل اليمين تطالب فيون بالتنحي بعدما أصبح في المرتبة الثالثة وفرصه بالفوز صارت ضعيفة جدا.

ولكن فيون مازال يعتبر أن برنامجه الانتخابي هو الوحيد الذي يستطيع انقاذ فرنسا، وأنه يتعرض لحملة شعواء وافتراء.

3 ـ ارتفاع شعبية اليمين المتطرف في فرنسا (ودول أوروبية عدة) بسبب التحولات العميقة التي تشهدها والتحديات الكبيرة التي تواجهها وتتصل بمسائل الهجرة واللجوء والأمن والإرهاب والبطالة، إضافة الى التصدعات التي أصابت الاتحاد الأوروبي واشتداد النزعات القومية والشعبوية.

وفي فرنسا تبرز بشكل خاص الهواجس الأمنية إثر موجة الهجمات الإرهابية في باريس ونيس ومدن أخرى، ولا يقف الهاجس الأمني عند حدود العمليات الإرهابية، وإنما يتعداها الى «أمن الضواحي» بعدما أطلت برأسها موجة جديدة من التظاهرات الاحتجاجية في ضواحي باريس مصحوبة بأحداث وأعمال عنف وشغب، وهو ما أدى الى أن تصبح قضايا الأمن والضواحي في واجهة الحملة الانتخابية الرئاسية، فالمرشحة لوبن تدافع عن رجال الشرطة لأنهم يدافعون عن أنفسهم، والمرشح فيون حمل الحكومة المسؤولية لأن عليها أن تمنع التطاهرات في ظل حالة الطوارئ.

أما الرئيس هولاند فإنه فضل أن يزور في المستشفى أحد الجرحى من المتظاهرين الذين ضربهم رجال الشرطة.

ويبقى السؤال: ماذا لو وصلت لوبن الى قصر الإليزيه وصارت رئيسة لفرنسا؟ مارين لوبن مستمرة في الترويج للالتزامات الـ 144 التي تشكل أساس برنامجها الانتخابي، ومنها الخروج من الاتحاد الأوروبي والعودة إلى العملة الوطنية، ومحاربة الهجرة الشرعية وغير الشرعية، والتشدد مع التنظيمات الراديكالية، واستعادة «السيادات الأربع» من الاتحاد الأوروبي.

وقبل 70 يوما من الاستحقاق الرئاسي، بدأ القلق يدب في الأوساط الاقتصادية والمالية في فرنسا وخارجها من احتمال فوز مارين لوبن بالرئاسة.

ومصدر القلق مزدوج: الخروج من الاتحاد على طريقة «البركسيت» البريطانية والتخلي عن اليورو.

في الحالة الأولى، فإن البناء الأوروبي بكامله سيتداعى باعتبار أن فرنسا، مع ألمانيا، تعد أحد الأعمدة الرئيسية للاتحاد، وبالتالي فإن انسحاب باريس منه سيؤثر على دول أخرى تعرف هي الأخرى استحقاقات انتخابية هذا العام.

أما بشأن اليورو، فمن المؤكد أن تخلي فرنسا عنه سيعني إحداث زلزال اقتصادي ومالي لن يقوى معه اليورو على البقاء.

وبدأ القلق يخيم على الأوساط المالية التي أخذت تقوم بدراسات لمعرفة تأثيرات خطوة كهذه على مستقبل اليورو، ولكن خصوصا على مستقبل الاقتصاد الفرنسي.

الحذر سيد الموقف في فرنسا وأوروبا تخوفا من «مفاجآت» لم تعد مستبعدة تماما.