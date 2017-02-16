بحث السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، في مسقط امس، التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة انباء عمان الرسمية «أونا» ان الجانبين بحثا ايضا العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية.

ورحب روحاني في تصريح صحافي قبيل توجهه الى سلطنة عمان بالرسالة التي تلقتها بلاده مؤخرا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الكويت بشأن العلاقات الثنائية، مؤكدا ضرورة العمل من اجل الارتقاء بمستوى هذه العلاقات.

ونقلت وكالة الإنباء الإيرانية عن روحاني قوله: «العلاقات الطيبة مع الجيران وأمن الخليج هو ركيزة سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، مشيرا الى إنه يجب أن تكون هناك وحدة أكبر بين الشيعة والسنة، مضيفا انهم «تعايشوا بشكل سلمي معا لمئات السنوات».

وكان الرئيس الإيراني قد وصل مسقط في وقت سابق امس في زيارة رسمية استمرت يوما واحدا توجه بعدها الى الكويت.