عواصم ـ إياد احمد ووكالات

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن، اللواء أحمد عسيري إنه لا بديل عن الشرعية في اليمن، مؤكدا أن «عاصفة الحزم»، حققت أكثر من 85% من أهدافها.

وأضاف عسيري، في حوار خاص لـ«سبوتنيك» ان التحالف يخوض تلك الحرب بناء على طلب الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وأن إقرار السلام سيتحقق في القريب العاجل، بأحد المسارين العسكري أو بالتفاوض، وأحد هذين المسارين سيبلغ هدفه في النهاية ويحقق الأمن والاستقرار.

وتابع أن «الميليشيات الحوثية مندحرة، وسيعود الأمن والاستقرار وستعود الحكومة الشرعية لفرض كامل سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، فالحكومة اليوم تسيطر على أكثر من 85% من الأراضي، ولا يوجد نفوذ لتلك الجماعة الانقلابية إلا في صنعاء، وبعض مناطق صعدة، بعد استيلائهم على مقدرات الجيش اليمني، ومنها صواريخ «أرض - أرض».

وحول الوضع الحالي في باب المندب، قال عسيري «باب المندب هو

ممر دولي، يهم جميع دول العالم وليس فقط دول التحالف، وهو ممر للتجارة العالمية، فما يقرب من 30% من التجارة البحرية و10% من التجارة العالمية يمر عبر باب المندب، وهذا الممر آمن ومستقل ويمر عبر خطوط آمنة، وما تقوم به اليوم قوات التحالف بما فيها القوات البحرية المصرية، هو جزء من واجب تقوم به، خدمة للمجتمع الدولي.

ميدانيا، اعترضت منظومة الدفاع الجوية التابعة للتحالف العربي صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي وصالح على محافظة مأرب ومدينة المخاء.

وفي غضون ذلك تمكنت دفاعات التحالف من إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار تابعة للميليشيات جنوب مدينة مأرب في ساعة متأخرة من مساء أمس الاول وكانت تحمل صاروخين.