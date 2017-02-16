أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، امس، وفاة سفيرها لدى أفغانستان جمعة الكعبي، متأثرا بجراح أصيب بها، في تفجير بولاية قندهار في يناير الماضي.

ونعت وزارة شؤون الرئاسة، السفير الكعبي في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام»، قائلة «ببالغ الحزن والأسى ننعى شهيد الوطن والواجب، الابن البار، جمعة محمد عبدالله الكعبي، الذي قدم روحه الطاهرة لأجل الإنسانية».

وأضافت الوزارة أن «الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية، استشهد إثر الجروح التي كان قد أصيب بها نتيجة التفجير الإرهابي الذي استهدف مؤخرا مقر والي قندهار».

وفي 13 يناير الماضي، وصل الكعبي إلى العاصمة أبوظبي، لتلقي العلاج من إصابته في تفجير استهدف دار ضيافة والي قندهار، جنوبي أفغانستان، قبل يومين من هذا التاريخ.

وحسب تصريحات صحفية لمسؤولين أفغان آنذاك، فإن التفجير أسفر إجمالا عن مقتل 12 شخصا، بينهم 5 ديبلوماسيين إماراتيين، وهو ما أكدته السلطات الإماراتية، وإصابة آخرين بينهم حاكم إقليم قندهار.