حذر رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، خالد مشعل، اسرائيل من شن حرب جديدة على قطاع غزة، وقال مشعل في كلمة ألقاها من الدوحة، عبر تقنية الفيديو كونفرس، خلال مؤتمر في اسطنبول نظمه مركز «الزيتونة» للدراسات حول التقييم الاستراتيجي للقضية الفلسطينية: «العدو يتوعدنا بحرب جديدة، ونحن نحذره من السعي وراء شن أي حرب جديدة»، مؤكدا أن خيار الفلسطينيين هو «الصمود والقتال الضاري بلا هوادة»، ومؤخرا، ألمح وزراء إسرائيليون، إلى إمكانية شن حرب جديدة على غزة.

وتابع مشعل أن حماس «طورت من أدوات المقاومة ووصلت لبناء جيش محترف (كتائب القسام)، أذل الجيش الإسرائيلي في المواجهات السابقة»، وفق قوله.

وفي سياق آخر، قال مشعل إن حماس متمسكة بثوابتها ولا تغير رؤيتها أو مشاريعها، مستدركا بالقول:«كما يحسب لحماس ترسيخ الديموقراطية والشورى في بنيتها الداخلية» (في إشارة لانتخاباتها الداخلية)، لافتا الى أن من مسؤولية القيادة أن تعمل على «التوازن داخل المشروع الوطني دون تقديم أثمان باهظة على رأسها الاعتراف بالاحتلال».

ولفت مشعل بالقول:«لو قبلت حماس بشروط اللجنة الرباعية الدولية لفتحت لها العواصم الدولية كافة»، وفي سياق آخر، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن العوامل الخارجية أساس في الانقسام الفلسطيني، لكن العامل الداخلي هو الأهم في إبقاء الانقسام وإفشال الوصول للمصالحة.