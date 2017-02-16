ثمنت وزارة الخارجية الفلسطينية دور الكويت لاستضافة المؤتمر الدولي الخاص بالطفل الفلسطيني في شهر مايو القادم.



وأعربت الوزارة في بيان صحافي عن تقديرها لدور الكويت لاستضافة المؤتمر برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.



وأكد وكيل وزارة الخارجية السفير تيسير جرادات أهمية المؤتمر الذي يعكس واقع الطفل الفلسطيني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية حقوق الطفل، مشددا على ان مخرجات المؤتمر سيتم نقلها الى المنظمات الدولية ذات العلاقة.



وأوضح انه ستتم دعوة وزراء الخارجية العرب ووزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية وخبراء في مجال حقوق الطفل في المؤسسات الاقليمية والدولية للمشاركة في هذا المؤتمر.



يذكر أن الأطفال الفلسطينيين يتعرضون لصنوف مختلفة من الاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي كالقتل والاعتقال.



وتعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 300 طفل يتعرضون لانتهاكات عديدة منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم ويحتجزون في ظل ظروف صعبة.