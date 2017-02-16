أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، اليوم الخميس، أن زلزالين عنيفين ضربا إقليم أتشيه بإندونيسيا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن عدداً من الأشخاص قد أصيبوا جراء الهزتين الأرضيتين، مشيرة إلى أن التيار الكهربائي قد انقطع عن العديد من المناطق في أعقاب الزلزالين.

من جانبه، ذكر الصليب الأحمر الإندونيسي أن الهزتين الأرضيتين تسببتا في انهيار منزلين بمنطقة بيدي جايا، القريبة من بؤرة الزلزال.

بدورها، استبعدت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية احتمال حدوث موجات المد العاتية (تسونامي) في أعقاب الزلزالين.