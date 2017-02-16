اعتقلت الشرطة الماليزية اليوم الخميس، امرأة ثانية يعتقد أنها على صلة بمقتل كيم جونج نام، وهو أخ غير شقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، حسبما أفاد بيان رسمي .

وأكدت الشرطة الماليزية القبض على امرأة عمرها 25 عاما تحمل جواز سفر إندونيسيا باسم سيتي عائشة في وقت مبكر اليوم فيما يتعلق بمقتل كيم جونج نام.

وتم التعرف على المرأة من خلال مقطع التقطته كاميرا مراقبة أمنية في المطار الذي قتل فيه كيم جونج نام ، وكانت بمفردها عندما تم القبض عليها ، حسب البيان.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من القبض على المشتبه فيها الأولى ،وهي امرأة تحمل وثائق سفر فيتنامية باسم دوان ثي هيونج، أمس الأربعاء في مطار كوالالمبور الدولي الذي شهد مقتل كيم جونج نام بالسم يوم الاثنين .

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما" اليوم الخميس أن الشرطة أمرت بالحبس الاحتياطي للمشتبه فيهما لسبعة أيام على ذمة التحقيقات .