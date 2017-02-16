شريف حمدي

شهدت مؤشرات بورصة الكويت تباين في الأداء في جلسة ختام الاسبوع اليوم الخميس، حيث واصل المؤشر السعري ارتفاعاته ليعزز استقراره فوق مستوى 6800 نقطة بمكاسب بلغت 9.7 نقاط ، ليصل إلى 6824 نقطة محققا مكاسب بنسبة 0.14%، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.04% بتراجعه 0.2 نقطة ليصل المؤشر إلى 428 نقطة، وارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.02% بمكاسب طفيفة بلغت 0.2 نقطة ليصل إلى 974 نقطة.

وتراجعت السيولة بنسبة 20%، إذ بلغت 57.3 مليون دينار من 71.3 مليون دينار في تعاملات أمس، كما تراجعت أحجام التداول بنسبة 20%، إذ بلغت 587 ملايين سهم نفذت من خلال 11.166 صفقة.