اعلن مكتب الادعاء العام المالي في فرنسا اليوم الخميس، انه "لن يضع نهاية" للتحقيق الذي بدأه منذ ثلاثة أسابيع في فضيحة "الوظائف الوهمية" المنسوبة إلى مرشح حزب المحافظين اليميني فرانسوا فيون في انتخابات الرئاسة.

وأوضح مكتب الادعاء العام في بيان إن وضع التحقيق لا يسمح بإنهائه في هذه المرحلة فيما شكك محامو فيون في شرعية وقانونية هذا التحقيق ودعوا إلى وضع حد له.

واتهم فيون بتوفير وظائف وهمية لزوجته التي قالت إنها حصلت على نحو 830 ألف يورو (900 ألف دولار) لثمانية أعوام وكذلك توظيف اثنين من أبنائه اللذين حصلا على مبلغ 84 ألف يورو عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ لمدة عامين.

وينفي فيون هذه التهم التي تسببت في تراجع حظوظه في الانتخابات ويصر على ان كل اجراء اتخذه كان "قانونيا ومبررا"، مؤكدا تمتعه بالشفافية.