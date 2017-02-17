قضت محكمة صينية امس بالسجن مدى الحياة على قاض كبير سابق بالمحكمة العليا في البلاد بعد إدانته في قضية فساد ليكون أحدث مسؤول تشمله حملة واسعة تشنها بكين على الكسب غير المشروع.

وقالت التلفزيون الرسمي: إن محكمة في مدينة تيانجين الشمالية أدانت شي شياو مينغ لتقاضيه رشاوى قيمتها 115 مليون يوان بين عامي 1996 و2015.

كان شي شياو مينغ النائب السابق لرئيس محكمة الشعب العليا قد وضع قيد التحقيق عام 2015.

وكان شي واحدا من بين أكبر المسؤولين القضائيين الذين تطيح بهم حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ منذ القبض على تشو يونغ قانغ وزير الأمن الداخلي السابق الذي صدر حكم بسجنه مدى الحياة عام 2015.