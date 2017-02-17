أعلن الحرس الملكي البحريني انه سيجري تمرينا مشتركا مع القوات الخاصة الفرنسية بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي.

وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا» أمس أن الشيخ خالد أشاد «بما وصلت إليه العلاقة المتقدمة والمتطورة بين مملكة البحرين وفرنسا في جميع المجالات»، مؤكدا «أن هناك علاقة قوية تربط البلدين بفضل الدعم والرعاية التي تحظى بها من قبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد والرئيس فرانسوا هولاند، وحرصهما على تعميقها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين».

وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن فرنسا تعتبر من الدول الكبرى التي تمتلك خبرات في مختلف القطاعات، والتي يمكن الاستفادة منها عبر تبادل هذه الخبرات والتي تساهم في فتح آفاق أرحب من التعاون المشترك وتعزيز علاقة الصداقة بين البلدين.

هذا، وقد التقى قائد قوة الحرس الملكي البحريني بعدد من كبار الضباط العسكريين الفرنسيين في باريس، بالإضافة إلى ضباط وافراد قوة الحرس الملكي البحريني.

وأشاد بما وصلت إليه العلاقات بين البحرين وفرنسا في جميع المجالات، مؤكدا حرص الجانبين على تعميقها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأشار الشيخ خالد إلى أن فرنسا من الدول الكبرى التي تمتلك خبرات في مختلف القطاعات ويمكن الاستفادة منها عبر تبادل هذه الخبرات، والتي تساهم في فتح آفاق أرحب من التعاون المشترك وتعزيز علاقة الصداقة بين البلدين.