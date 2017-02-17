قالت الشرطة الماليزية إنها اعتقلت مشتبهين بهما آخرين على صلة بحادث قتل كيم جونغ- نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، ليرتفع عدد المعتقلين على ذمة هذه القضية إلى 3 اشخاص، هم امرأتان ورجل.



وقال قائد شرطة سيلانجور لرويترز «إنه تم اعتقال شخص لتيسير التحقيقات لأنه صديق المشتبه بها الثانية»، التي اعتقلت في وقت سابق أمس أيضا، وكانت تحمل جواز سفر إندونيسيا.

وكانت الشرطة قد اعتقلت امس الأول امرأة مشتبها بها لديها أوراق سفر فيتنامية. من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية في بيان أنه «بناء على بيانات أولية تم تقديمها للسفارة الإندونيسية، فإن المرأة المشتبه بها هي مواطنة إندونيسية».



وأضافت الوزارة في بيان أن «السفارة الإندونيسية طلبت التدخل القنصلي لضمان حصول المرأة على حقوقها القانونية».

وفي السياق نفسه، أكد مسؤولون ماليزيون أن الرجل الذي تم اغتياله في مطار كوالا لمبور الدولي في وقت سابق هذا الأسبوع هو كيم جونغ نام، الأخ الأكبر غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.



وقال نائب رئيس الوزراء الماليزي، زهيد حميدي، للصحافيين امس إن السفارة الكورية الشمالية قد تحققت للمرة الأولى من أن كيم جونغ نام، والمثبت في وثائق السفر باسم «كيم كهول» كاسم شهرة على ما يبدو، هو الشخص الذي قتل الاثنين الماضي. وسوف تتم إعادة جثمان كيم جونغ نام إلى كوريا الشمالية بناء على طلب بيونغ يانغ بعد استكمال فحوص التشريح.