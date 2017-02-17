قال مسؤولون أميركيون مطلعون امس الاول إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عرضت منصب مستشار البيت الأبيض للأمن القومي الذي استقال منه مسؤول المخابرات الأميركية السابق، مايكل فلين، على نائب الأميرال روبرت هاروارد.

ووفقا لمصادر لم يتضح على الفور إن كان هاروارد - وهو نائب سابق لقائد القوات المركزية الأميركية ويتمتع بخبرة قتالية في البحرية الأميركية - قبل العرض، وفق رويترز.

ولم يدل متحدث باسم البيت الأبيض بتعقيب فوري.

وهاروارد - الذي درس في طهران قبل الإطاحة بالشاه في عام 1979 - لديه خبرة في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، كما يتمتع بخبرة قتالية في البحرية وسبق أن خدم في العراق وأفغانستان.

ويعمل هاروارد الآن مسؤولا تنفيذيا في شركة لوكهيد مارتن للمعدات الدفاعية ويتولى نشاط الشركة في الإمارات والشرق الأوسط.