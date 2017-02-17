أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية اليوم الجمعة، عن استشهاد اثنين من جنودها المشاركين في عملية (إعادة الأمل) مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وذكرت وكالة انباء الامارات (وام) في بيان، ان "الشهيدين هما جندي اول سليمان محمد سليمان الظهوري والرقيب نادر مبارك عيسى سليمان الذي تعرض لسكتة قلبية".

وأضافت أن "القيادة العامة للقوات المسلحة تقدمت بخالص تعازيها ومواساتها الى ذوي الشهيدين"،سائلة الله عز وجل ان يسكنهما فسيح جناته ويتغمدهما بواسع رحمته.