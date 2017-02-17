أعلنت الشرطة الماليزية، أنها لن تسلم جثة الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، الذي اغتيل في وقت سابق هذا الأسبوع، ما لم توفر لها العائلة عينات من الحمض النووي.

وقال المسؤول في الشرطة عبدالسماح مات - في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" اليوم الجمعة - إنه لم يأت حتى الآن أي من أفراد العائلة أو قريب للتعرف إلى الجثة أو المطالبة بها.

وأضاف أن كوريا الشمالية أرسلت طلبا لاستعادة الجثة، إلا أنه شدد على أنه قبل إعادتها، فينبغي التعرف عليها.

من جهة أخرى، تعمل الشرطة الماليزية على استجواب امرأتين مشتبه فيهما، الأولى تحمل جواز سفر فيتناميا، والثانية جواز سفر إندونيسيا، فضلا عن الصديق الحميم لهذه الأخيرة وهو ماليزي الجنسية، من أجل توضيح ملابسات عملية الاغتيال التي حملت سول مسؤوليتها إلى عملاء كوريين شماليين.