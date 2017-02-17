وزعت جمعية الهلال الأحمر، اليوم الجمعة 6200 سلة غذائية ومثلها صحية على النازحين العراقيين وذلك ضمن حملة (الكويت بجانبكم) في مخيمات النازحين جنوب الموصل.

وقال مدير مخيم (الحاج علي) فراس احمد ان "جمعية الهلال الاحمر الكويتي وزعت 1200 سلة غذائية ومثلها صحية على النازحين في المخيم وذلك بالتعاون مع منظمات انسانية عراقية".

واضاف ان "الجمعية وزعت ايضا 5000 سلة غذائية ومثلها صحية على النازحين في مخيم (القيارة)" لافتا الى تدني المستوى المعيشي للمقيمين في المخيمات بشكل عام "وهم بحاجة ماسة الى المساعدات الانسانية".

واشاد احمد بالجهود الانسانية "الجبارة" لدولة الكويت لافتا الى ان هذه المساعدات ليست الاولى من نوعها بل كانت دولة الكويت سباقة في تقديم يد العون للعراقيين.

واوضح ان كل سلة غذائية تحتوي على عشرة انواع من المواد الغذائية الاساسية اما السلة الصحية فتحتوي على سبع مواد تنظيف.

وبدوره اشاد ممثل المنظمة الدولية للهجرة المهندس سامي حميد في تصريح مماثل ل(كونا) بالجهود المبذولة من قبل دولة الكويت من خلال مبادراتها الطيبة لتخفيف معاناة النازحين العراقيين وايجاد مأوى مناسب لهم.

واكد حميد الذي يشرف على تشييد المخيم الذي تقوم المنظمة باعداده بدعم من دولة الكويت ان المساعدات الانسانية المختلفة لدولة الكويت تسهم بشكل فعال في دعم النازحين وتخفيف معاناتهم.