قال رئيس مجلس النواب الأميركي، بول ريان، إن الرئيس دونالد ترامب ومشرعي الحزب الجمهوري في الكونغرس ماضون في الطريق الصحيح تماما لإنجاز أجندة المائتي يوم الأولى من الرئاسة.

وأضاف النائب الجمهوري عن ولاية ويسكونسن، في تصريحات نقلتها صحيفة «ذا هيل» الأميركية على موقعها الإلكتروني امس «نحن نعمل على نفس الخطة».

وتابع «ما قمت به خلال الفترة الانتقالية مع نظيري في مجلس الشيوخ، زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل، هو وضع خطة للمائتي يوم الأولى للرئيس من أجل إنجاز جدول أعماله الذي وافقنا عليه جميعا، ونحن على الطريق الصحيح تماما بشأن الجدول الزمني لأجندتنا».

وأوضح ريان أن الحزب الجمهوري لا يعيد التفكير في تعهده بإلغاء نظام «أوباما كير»، مضيفا أن وزير الصحة والخدمات الإنسانية، توم برايس، سيساعدهم في معالجة قانون الرعاية الصحية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأميركي وقادة الحزب الجمهوري في الكونغرس وعدوا بأن 2017 سيجلب إلغاء واستبدالا لنظام «أوباما كير» للرعاية الصحية، وإصلاحا شاملا طال انتظاره لقانون الضرائب وتمويلا لجدار بطول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.