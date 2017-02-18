برأت محكمة اسبانية أمس شقيقة الملك فيليبي السادس من تهم التآمر في قضية فساد ضريبي لكنها حكمت على زوجها بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة الاختلاس.



وقررت محكمة جزر الباليار في بالما دي مايوركا تبرئة كريستينا دو بوربون (51 عاما) التي كانت تحاكم بشبهة التآمر في عملية تهرب ضريبي وحكمت بالسجن على زوجها ايناكي اوردانغارين الذي اختلس مع شريك له ملايين اليوروهات من الاعانات التي منحت لمؤسسة كان يرأسها.



وبسبب مسؤوليتها المدنية، ستدفع كريستينا غرامة تصل إلى 265 الف يورو، - وقد استيعد هذا المبلغ خلال المحاكمة - باعتبارها مستفيدة من الجرائم الضريبية التي تؤخذ على زوجها.