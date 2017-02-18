النظام الرئاسي في تركيا لا يعني تحولها إلى دولة خلافة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن «الإخوان المسلمون» ليست منظمة ارهابية ولكنها منظمة فكرية، عازيا ذلك إلى عدم قيامها بأي ممارسة مسلحة.

وقال أردوغان خلال مقابلة مع قناة «العربية» الفضائية «أنا شخصيا لا أعتبر «الإخوان المسلمون» منظمة إرهابية لأنها ليست مسلحة، بل هي منظمة فكرية، وهي الآن منظمة مقسمة كما تعلمون ومتواجدة في أماكن مختلفة.



لم أر أي ممارسة مسلحة، ولو وجدت ورأيت أي عمل مسلح من المنظمة فسيكون موقفي نفس الموقف من المنظمات الإرهابية»، مضيفا: «إذا قمتم بمعاملتها معاملة الإرهابيين أظن أن ذلك غير صحيح.



نحن عندنا أيضا جمعيات ومنظمات وجماعات فكرية تنشط بحرية، وإذا ما لجأت إلى الإرهاب واستخدام السلاح فنحن نطبق كل ما نطبقه حيال المنظمات الإرهابية».



من جهة اخرى اوضح الرئيس التركي أن جولته الخليجية الأخيرة التي شملت البحرين والسعودية وقطر هدفت إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع هذه الدول الشقيقة إلى أعلى المستويات، والبحث في إمكانية العمل المشترك في شتى الميادين، معربا عن أمله في أن تكون نتائج هذه الجولة «مثمرة جدا».

ونوه إلى إن أنقرة في حاجة إلى دول الخليج خاصة السعودية للوصول إلى مرحلة استقرار في المنطقة.

وردا على سؤال بشأن ما يتردد عن أنه يحلم بعودة الخلافة في ثوب العصر الجديد، قال اردوغان: «تركيا لا تريد أن تصبح خلافة إطلاقا. نحن قادمون على انتخابات، وهذه الانتخابات ستكون حول التصويت على نظام الرئاسة في تركيا، وبالتالي هذا النظام لا يضم إطلاقا ما ذكرتموه».

وشدد على أن «داعش» منظمة إرهابية لا علاقة لها بالإسلام، وأعمالها لا تمت بصلة للإسلام إطلاقا، معتبرا انه منشق عن تنظيم «القاعدة» الإرهابي.

وأضاف:«داعش يعيش أيامه الأخيرة في سورية، ولا يمكن أن يستمر أكثر، ونحن عازمون على مكافحته. أنا أؤمن بأن قوات التحالف الدولي أيضا عازمة على هذا الأمر، وكذلك دول المنطقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وإن لم نبد مكافحة مشتركة للإرهاب في المنطقة فإن هذه المنظمات الإرهابية ستصبح مصيبة علينا في سائر المناطق وفي سائر مدن الخليج ودولتنا ودول أخرى».

وتابع: «هناك دول تقف وراء المنظمات الإرهابية ومن بينها داعش وتهدف إلى تقسيم وتمزيق منطقتنا ليس فقط من داخل العالم الإسلامي بل من خارجه. انظر إلى الأسلحة التي تمتلكها المنظمات الإرهابية، ان العديد من هذه الأسلحة هي صنيعة الغرب.. وبهذه الأسلحة تمارس هذه المنظمات الإرهاب وتنتشر».

وعلى صعيد العلاقات بين انقرة وواشنطن مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وصف الرئيس التركي العلاقات بين البلدين بأنها استراتيجية، لكنه قال إن قرار ترامب بفرض الحظر على شعوب سبع دول اسلامية من دخول الولايات المتحدة الأميركية، هو قرار خاطئ وتصريح لم نكن نرجوه.

وتابع: «نحن كبلدين عضوين في حلف شمال الأطلسي سنجد فرصة تباحث في الكثير من المسائل المهمة، ولا ننسى أن هناك شراكة استراتيجية تجمع بين تركيا والولايات المتحدة وسنجد فرصة لاتخاذ خطوات ضرورية بمقتضى هذا التعاون والشراكة الاستراتيجية، وإن هذه الخطوات ستكون في مجالات شتى، مثل المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية، ونحن سنتخذها مع الرئيس ترامب، ونحن نرغب في ذلك أيضا».