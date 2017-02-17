اقفلت احدى اشهر المجلات الساخرة في تركيا وتم تسريح فريق عملها من جانب ناشر المطبوعة بعد نشر رسم كاريكاتوري للنبي موسى وصف بأنه مهين.

وقد نشرت مجلة "غيرغيش" في عددها الأخير رسما كاريكاتوريا يظهر فيه النبي موسى مرشدا اليهود للخروج من مصر فيما يشتكي رفاقه عبر اطلاق سيل من الشتائم.



وأعلن ناشرو المجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "القرار اتخذ باقفال المجلة وتسريح جميع موظفيها بسبب الرسم الكاريكاتوري المسيء".



وأضاف هؤلاء "الرسم الكاريكاتوري ازعج المجتمع وأزعجنا كشركة ناشرة".



ومنذ عام 2015، تنشر مجلة "غيرغيش" من جانب مجموعة صحيفة "سوزجو" القومية العلمانية المعارضة بشدة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان.



وأشار ناشرو المجلة الى ان هذا الرسم الكاريكاتوري يمثل محاولة متعمدة "لوضع الشركة في موقف حساس"، لافتين الى انهم سينقلون الى القضاء اسماء المسؤولين عن هذا الرسم.



وفي بيان نشر قبل الاعلان عن الاقفال، تقدمت "غيرغيش" باعتذار مؤكدة ان المدققين في المطبوعة لم يتنبهوا الى هذا الرسم "بفعل التعب والنعاس".



وقد علق ابراهيم كالين المتحدث باسم اردوغان في تغريدة عبر تويتر على الرسم قائلا "هذا الامر لا علاقة له البتة بالفكاهة وحرية التعبير، انه امر مناف للاخلاق وجريمة كراهية".



كذلك ندد رئيس تحرير مجلة "شالوم" اليهودية الصادرة في اسطنبول ايفو موليناس عبر "تويتر" قائلا "يا للعار! يا لها من قلة احترام!".



ولا يزال ينشر في تركيا بضع مجلات ساخرة بينها "ليمان" و"بينغوين"، وهي تمثل مساحات للتعبير الساخر في ظل ازدياد التعديات على حرية الصحافة في البلاد.