كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة بجولة تفقدية بإحدى المجمعات التجارية بمنطقة الري وذلك للتأكد من مدى التزام المحلات بالاشتراطات التي حددتها البلدية والتي أسفرت عن تحرير 9 مخالفات . وفي هذا الصدد بينت مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية إيمان الكندري أن هذه الحملات قد جاءت بناءاً عن خطة التي وضعتها بلدية العاصمة للحد من ظاهرة عدم التزام أصحاب المحلات باشتراطات البلدية وبالأخص المحلات التي تتداول مواد غذائية والمحلات التي تستغل استغلالاً تجارياً قبل الحصول علي ترخيص البلدية .

وبدوره أوضح مراقب الأغذية والأسواق ناصر بن لامي بأن الحملة قد أسفرت عن تحرير عدد 9 مخالفات اشتملت على 3 مخالفات تداول مواد غير ذات قيمة غذائية وعدد 2 تعهد بالالتزام بالاشتراطات وعدد 2 مخالفة استغلال طرق وممرات ومخالفة استغلال موقع في سوق بدون موافقة البلدية ومخالفة تداول مواد غذائية بشهادة صحية منتهية ومخالفة الاتجار في السلع الغير مصرح بتداولها في السوق ومخالفة تشغيل عامل بشهادة صحية منتهية .

شارك بالجولة كلاً من مشرف مركز أسواق الري علي رابح الرشيدي والمفتشين عبدالله قاسم ، عدنان حاجي ، احمد البدي ، عبدالعزيز العلي والمفتشات حنان الدليمي ، نضال الصالح ، سناء الدليمي ، ومن العلاقات العامة صالح السويلم . ودعت إدارة العلاقات العامة بلدية الكويت جميع المواطنين والمقيمين بعدم التردد بالتواصل عبر موقع التواصل الاجتماعي للبلدية @kuwmun أو الاتصال عبر الخط الساخن (1844448) في حال وجود أي استفسار أو ملاحظة تخص العمل البلدي .