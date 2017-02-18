عهد اليوم السبت أكثر من مئة شخص من مدينة كرابي الساحلية التايلاندية، الذين يحتجون على موافقة الحكومة على بناء محطة طاقة تعمل بالفحم، بمواصلة احتجاجهم، على الرغم من اعتقال منظمي الاحتجاجات.

واعتقلت الشرطة ثلاثة قادة بإحدى الجماعات الناشطة صباح اليوم السبت.

وتحظر الحكومة العسكرية الحاكمة التجمعات السياسية التي تضم أكثر من أربعة أشخاص منذ أن تولت السلطة في مايو 2014.

وكانت الحكومة التايلاندية قد وافقت أمس الجمعة على بناء محطة طاقة تعمل بالفحم جنوبي البلاد، رغم استمرار احتجاجات نشطاء حماية البيئة على المشروع.

وقال رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، الذي ترأس اجتماعا للجنة السياسة الوطنية للطاقة صباح أمس الجمعة، للصحافيين إن اللجنة عقدت العزم على المضي قدما في بناء المحطة في محافظة كرابي بجنوب البلاد.

وقال برايوت: «كان من المفترض أن يبدأ العمل في المشروع عام 2007، وكشفت دراسة استغرقت عامين أنه مشروع مهم وآمن»، رافضا تحديد الإطار الزمني لتنفيذ المشروع الذي تأخر لعدة سنوات بسبب الاحتجاجات.

وأضاف رئيس الوزراء: «أرجوكم ألا تثيروا مزيدا من صراع»، في إشارة إلى الاحتجاجات المستمرة في جنوبي تايلند، والمظاهرة التي نظمها نشطاء اليوم الجمعة أمام مقر الحكومة في بانكوك حيث عقد الاجتماع.

يذكر أن كرابي مركز سياحي يحظى بشعبية، ويشتهر بشواطئه الخلابة ومحمياته الوطنية.