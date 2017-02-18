قتل 15 وأصيب 12 آخرون من "الحشد الشعبي"، في صد هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي، غرب مدينة الموصل.

وقال مهدي حسن الدراجي أحد مقاتلي الحشد غرب الموصل إن "العشرات من مسلحي تنظيم داعش شنوا في ساعة متأخرة من ليل الجمعة- السبت، هجومًا على عدة قرى جنوب غرب قضاء تلعفر (تبعد 60 كلم عن الموصل)، مستخدمين السيارات المصفحة والأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقذائف الهاون".

وأضاف أن "قوات الحشد تمكنت من إحباط الهجوم وقتل 44 مسلحًا وتدمير 5 سيارات مصفحة والاستيلاء على معدات قتالية متنوعة، وإرغام الآخرين على الفرار نحو المواقع التي ما يزال تنظيمهم يسيطر عليها مع جرحاهم الذين سقطوا خلال المواجهات".

وتابع "المواجهات أسفرت أيضاً عن مقتل 15 من قواتنا وإصابة 12 آخرين".

وفي سياق متصل، أكد الفريق الركن قاسم جاسم نزال، قائد الفرقة المدرعة التاسعة البدء بعمليات الاستعداد النهائي لمعركة الجانب الغربي للموصل.

وقال نزال أن "مفارز (ورش) التصليح التابعة للواء المدرع 34 تواصل عمليات إصلاح العجلات (الآليات) القتالية والناقلات والدبابات التابعة للفرقة، بغرض تقليل الإصابات والخسائر في المعدات أثناء الهجوم على التنظيم الذي يعتمد على العجلات المفخخة والعبوات الناسفة والبراميل المتفجرة".

وبيّن أن "الهجوم على مواقع داعش في الجانب الأيمن (الغربي) سوف يكون من محاور متعددة وبإسناد مباشر من قبل طائرات التحالف الدولي بغرض الإسراع في القضاء عليه وتقليل المعاناة بين صفوف المدنيين العزل".

وأعلنت الحكومة العراقية في 24 يناير/ كانون ثانٍ الماضي، استعادة السيطرة من "داعش" على مناطق الجانب الشرقي من الموصل، التي يسيطر عليها التنظيم منذ يونيو 2014، وتتهيأ قواتها لتحرير الجانب الغربي من المدينة.