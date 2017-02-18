تظاهر الاف الكاثوليك السبت في مانيلا بناء على دعوة من الكنيسة تنديدا بجرائم الحرب على المخدرات التي بدأها الرئيس رودريغو دوتيرتي.

وهذه اضخم تظاهرة من نوعها منذ وصول دوتيرتي الى الحكم قبل سبعة اشهر.

وقد قتل اكثر من 6000 شخص منذ شن الرئيس حربه الواسعة النطاق على المخدرات. وكان نصفهم تقريبا من المدمنين او من المهربين الذين قتلتهم الشرطة، اما الاخرون فقد قتلوا في ظروف لم تتضح بعد.

واحتج المتظاهرون -20 الفا كما يقول المنظمون، و10 الاف كما تقول الشرطة- على "هذا التفشي لثقافة العنف"، ورفعوا صلوات او انشدوا تراتيل دينية.

وقال اسقف مانيلا بروديريك بابيلو لفرانس برس قبل القاء كلمته، "يجب ان نبدي معارضتنا (لهذا الاتجاه) القمعي الذي لا يعكس انسانيتنا".

لكن جزءا من المجتمع الذي يشكل الكاثوليك القسم الاكبر منه، ينظر بايجابية الى الحملة على المخدرات، وكانت الكنيسة نفسها امتنعت عن التدخل في مراحلها الاولى.لكنها غيرت سياستها في نهاية العام الماضي، عندما بدأ القتلى يسقطون بالالاف، ما ادى الى احتجاجات داخل الفيليبين وفي العالم.

وكان مؤتمر الاساقفة انتقد ايضا في هذا الشهر "هيمنة الرعب" على المجموعات الفقيرة.وانتقد دوتيرتي من جهته "نفاق" الكنيسة التي تندد بحملة تهدف الى "انقاذ اجيال من الفيليبينيين من تهديد المخدرات".

وقال احد الاساقفة ان الكنيسة دعت الى التظاهر عند الفجر "لأن الناس يعثرون في هذه اللحظة يوميا على جثث في الشوارع او قرب سلال المهملات" مؤكدا انها تندد بعزم الرئيس اعادة تطبيق عقوبة الاعدام.