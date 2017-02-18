ينظم الحرس الثوري الايراني اعتبارا من الاثنين المقبل مناورات عسكرية رغم التحذيرات الاميركية، وفق ما اعلن مسؤول عسكري رفيع المستوى السبت.

وقال العميد محمد باكبور الذي يراس جيش البر في الحرس الثوري على موقع الحرس "تبدا مناورات الرسول الاعظم11 الاثنين وستستمر ثلاثة ايام". وسيتم في اليوم الاول اختبار صواريخ دقيقة حديثة في المنطقة الوسطى من البلاد".

ولم يوضح المصدر طراز الصواريخ التي سيتم اختبارها او مداها.

واضاف باكبور انه سيتم في القسم الثاني من المناورات استخدام "طائرات بلا طيار ومروحيات".

وفي بداية فبراير اجرت ايران مناورات عسكرية استخدمت خلالها صواريخ في اوج التوتر مع واشنطن.

وقال موقع الحرس الثوري حينها ان المناورات هدفت الى اظهار "الاستعداد التام لمواجهة التهديدات" و"العقوبات المهينة" ضد ايران التي اعلنتها الولايات المتحدة.

وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران قالت انها تاتي خصوصا ردا على اطلاق صاروخ باليستي في 29 يناير واثار غضب الادارة الاميركية الجديدة.

ونصح نائب الرئيس الاميركي مايك بنس حينها ايران بعدم "اختبار عزم" الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب.

ورفض المسؤولون الايرانيون هذه التهديدات مؤكدين ان ايران ستواصل جهودها لتعزيز قدراتها العسكرية وخصوصا الباليستية كونها محض دفاعية.