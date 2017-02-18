قال مسؤولون أمريكيون إن أمطارا غزيرة وهطولا مكثفا للثلوج يتوقع أن تضرب كاليفورنيا اليوم السبت بعد أن تسببت في مقتل شخصين على الأقل وفي فيضانات وانهيارات طينية وانقطاعات في التيار الكهربائي.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن خبراء الأرصاد حذروا من أن منسوب الأمطار قد يصل إلى 25 سنتيمترا في مناطق في جنوب كاليفورنيا و60 سنتيمترا من الثلوج في المناطق الأكثر ارتفاعا إلى الشرق فيما تواصل العاصفة الضخمة المرور على المنطقة.

وجاءت العاصفة بأغزر أمطار على كاليفورنيا في ست سنوات بعد أشهر من الطقس الذي جاء بالأمطار وخفف بشكل كبير من سنوات من الجفاف في الولاية. وهدد الهطول الغزير للأمطار وذوبان الثلوج بتقويض مفيض في أحد أكبر السدود في البلاد مما أدى لإصدار أمر بإجلاء 188 ألف شخص الأسبوع الماضي.

وعملت فرق صيانة المرافق خلال الليل لإعادة الخدمات لأكثر من 78 ألف من مستهلكي الكهرباء تضرروا من انقطاعات التيار في أنحاء منطقة لوس أنجليس.