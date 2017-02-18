قال عميد السلك الدبلوماسي السفير لدى مملكة البحرين اليوم السبت ان زيارة رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم الى المملكة ستضيف لبنة مهمة في صرح العلاقات الكويتية -البحرينية.

واضاف السفير عزام في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان زيارة الغانم التي ستبدأ غدا الأحد تكتسب اهمية خاصة لأنها تأتي في ظروف اقليمية ودولية دقيقة تستوجب التنسيق والتشاور المستمر مؤكدا اهمية الدبلوماسية البرلمانية التي تمثل رافدا اساسيا في دعم اهداف السياسات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي.

الجدير بالذكر ان زيارة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الى مملكة البحرين تبدأ غدا وتستمر ثلاثة ايام وهي تأتي بناء على دعوة من رئيس مجلس النواب البحريني ابراهيم الملا وسيلتقي خلالها القيادة السياسية في المملكة