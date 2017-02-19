ترامب يفكر في شراء طائرات «اف/ايه ـ 18 سوبر هورنيت»

كشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» أن سفينة تجسس تابعة للبحرية الروسية تتواجد على بعد 30 ميلا عن الشواطئ الأميركية، وبالتحديد عن قاعدة غواصات أميركية في «كونيكتكيت».



وبحسب المعلومات المتوافرة فإن سفينة التجسس الروسية تدعى «فيكتور لينوف»، ويبلغ طولها 310 أقدام وتحمل طاقما مكونا من 146 شخصا، أما فيما يتعلق بالتسليح، فالسفينة مجهزة بصواريخ أرض- جو بالإضافة إلى قاذفات وأسلحة رشاشة.



وقال مسؤول في «الپنتاغون»: إن السفينة الروسية محملة بمعدات تجسس وقادرة على اعتراض الإشارات الاستخباراتية، لافتا إلى أن السفينة ذاتها اقتربت من شواطئ فلوريدا عامي 2014 و2015.وجاء اقتراب سفينة التجسس الروسية بعد أيام قليلة من استقالة مايكل فلين، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حين سبقت هذه الحادثة قيام طائرات مقاتلة روسية بالتحليق بصورة قريبة جدا من مدمرة أميركية في بحري البلطيق والأسود في حادثتين مفصليتين، وهو ما نفته السلطات الروسية وقتها.



وفي المقابل، تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن امكانية تقديم «طلبية كبيرة» لشراء طائرات «اف/ايه ـ 18 سوبر هورنيت» الحربية التي تنتجها بوينغ والمنافسة لطائرات «اف ـ 35» التي تصنعها مجموعة لوكهيد مارتن واعتبر انها مكلفة جدا.

وقال ترامب امام موظفي مصنع لبوينغ في تشارلستون في كارولاينا الجنوبية «نحن نفكر جديا في طلبية كبيرة» لطائرات «اف/ايه ـ 18 سوبر هورنيت». وأضاف «سنرى كيف يمكننا ان نفعل ذلك»، مشيرا إلى ان رئيس مجلس ادارة بوينغ «دينيس مويلنبرغ) مفاوض صارم جدا، لكن اعتقد انه يمكننا التوصل الى ذلك».



ويريد الرئيس الأميركي تزويد الجيش بطائرات «اف/ايه ـ 18 سوبر هورنيت» لتحل محل طائرات «اف ـ 35» المقاتلة الخفية الحديثة التي شهد تطويرها زيادة في النفقات وتأخيرا عن البرنامج المحدد.

وبطلب من البيت الأبيض بدأت وزارة الدفاع الأميركية الپنتاغون «دراسة مفصلة» للبرنامج مع تقييم امكانية شراء طائرات «اف/ايه ـ 18 سوبر هورنيت».