استدعت أفغانستان، امس، السفير الباكستاني في كابول سيد أبرار حسين احتجاجا على قصف مدفعي في الاقاليم الشرقية من أفغانستان والملاذات الآمنة للإرهابيين في باكستان، والتي يشنون منها هجمات على أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الافغانية للأنباء. وقال نائب وزير الخارجية الافغاني حكمت خليل كرزاي إن كابول تريد من السلطات الباكستانية اتخاذ خطوات فورية ضد الإرهابيين الذين يختبئون في باكستان.

وأضاف أن القصف المدفعي الاخير في منطقة لالبور بإقليم نانجارهار وأقاليم شرقية أخرى أجبر آلاف الافغان على الفرار من منازلهم في موسم الشتاء القارص.