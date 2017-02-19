عدن - إياد أحمد

صعدت ميليشيات الحوثي وصالح عملياتها العسكرية على الحدود مع المملكة العربية السعودية للأسبوع الثاني على التوالي بمشاركة ضباط إيرانيين، فيما اعترض التحالف العربي صاروخا باليستيا فوق جازان وأحبط تسلل عناصر حوثية حاول مسلحوها تنفيذ عمليات انتحارية عبر الحدود.

وفي سياق متصل،أكدت مصادر عسكرية مطلعة لـ «الأنباء» أن عمليات الميليشيات وهجماتها الأخيرة على الحدود السعودية أديرت بشكل مباشر وكامل من قبل ضباط في الحرس الثوري الإيراني تواجدوا مع الميليشيات قرب مناطق المواجهات على الحدود، وشاركوا في تنفيذ الهجمات والتخطيط لعمليات التسلل» مشيرة إلى مشاركة العشرات من القناصة الإيرانيين في الهجمات التي نفذتها الميليشيات خلال الأيام الماضية على الحدود.

وكشفت المصادر «أن قائدا عسكريا إيرانيا، يشرف على ما يسمى القوة الصاروخية التابعة لميليشيات الحوثي وصالح، وجه خبراء الصواريخ الإيرانيين واللبنانيين، بالإشراف الميداني على إطلاق الصواريخ الباليستية على المناطق السعودية،.