أشاد مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة ما يسمى تنظيم «داعش» بريت ماكغورك أمس السبت بدور الكويت «الفعال» على صعيد مكافحة الإرهاب الدولي داعيا الى تعزيز التعاون مع الكويت في هذا الشأن.جاء ذلك خلال لقاء عقده نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مع ماكغورك على هامش أعمال «مؤتمر ميونيخ للأمن».وقال الشيخ خالد الجراح في تصريح لـ «كونا» ان اللقاء تطرق الى تبادل وجهات النظر حول سبل محاربة «داعش» الإرهابي، موضحا ان «المبعوث الأميركي أطلعه على سير العمليات العسكرية ضد التنظيم وعلى الخطط المستقبلية التي تهدف الى التصدي لإرهابه».

وأشاد المسؤول الأميركي في هذا السياق «بدور الكويت الفعال على صعيد مكافحة الإرهاب الدولي» داعيا الى «تعزيز التعاون مع الكويت على هذا الصعيد».إلى ذلك، بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مع رئيس مجلس مجموعة «ايرباص» ديرك هوركه ورئيس فرع تصنيع الطائرات المروحية بالمجموعة غولاوم فاوري أمس السبت جوانب التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الشيخ خالد الجراح مع هوركه وفاوري على هامش أعمال «مؤتمر ميونيخ للأمن».وقال الجراح في تصريح لـ «كونا» ان «المباحثات تناولت جوانب التعاون بين الكويت و(ايرباص)» مشيرا الى ان الطرفين بحثا عقد الطائرات المروحية الموقع بين الشركة وحكومة الكويت، اضافة الى الجهود الثنائية الرامية الى تدريب الطيارين وموعد وصول الطائرات الى الكويت.

رئيس إقليم كردستان: ملتزمون بقوانين ترسيم الحدود بين الكويت والعراق

ميونيخ - كونا: أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني امس السبت التزام الاقليم بالقوانين الدولية فيما يخص ترسيم الحدود بين الكويت والعراق لاسيما بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين على صعيد (خور عبدالله).

جاء ذلك خلال لقاء عقده نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مع بارزاني على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن.وقال الجراح في تصريح لـ «كونا» عقب اللقاء انه بحث مع بارزاني العلاقات التاريخية بين الكويت واقليم كردستان العراق وسبل تعزيزها.

وأكد بارزاني خلال اللقاء «التزام اقليم كردستان بالقوانين الدولية فيما يخص ترسيم الحدود بين الكويت والعراق لاسيما بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين على صعيد (خور عبدالله)».وأعرب المسؤولان عن تأييدهما لتعزيز التعاون الأمني بين الكويت واقليم كردستان العراق بخصوص محاربة الارهاب الدولي لاسيما ما يسمى تنظيم داعش.

يذكر ان الشيخ خالد الجراح يشارك حاليا في أعمال الدورة الـ 53 للمؤتمر الأمني الدولي الذي انطلقت أعماله بمدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا أمس الجمعة.

ويعد «مؤتمر ميونيخ للأمن» الأهم والأكبر من نوعه في العالم ويشارك فيه أكثر من 500 شخصية رفيعة المستوى من المجالات الأمنية والدفاعية والسياسية والاقتصادية.