قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن واشنطن لن تعترف بالاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم، جنوب أوكرانيا، بأي شكل من الأشكال.

جاء ذلك خلال لقاء بنس بالرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، في مدينة ميونيخ الألمانية على هامش مؤتمر الأمن الدولي، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم الأحد.

وتناول بنس وبوروشينكو، خلال اجتماعهما، مستجدات الأزمة شرق أوكرانيا بشكل مُفصّل، وفقًا للبيان.

وأعرب بنس عن "قلقه حيال تصاعد العنف في الشرق الأوكراني".

وأشار إلى "ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في أقرب وقت".

وقال بنس، "واشنطن تدعم استقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها وحقها في تحديد مستقبلها بنفسها".

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي، "لن نعترف بالاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم بأي شكل من الأشكال".

من جهة أخرى، عقد بنس على هامش المؤتمر، اجتماعًا مشتركًا مع رؤساء كل من ليتوانيا، داليا غريباوسكايتي، واستونيا، كيرستي كاليولايد، ولاتفيا، ريموند فيونيس.

ويختتم مؤتمر ميونخ الأمني أعماله اليوم الأحد، الذي انطلق منذ 3 أيام، وحضره روساء دول وحكومات ووفود رفيعة المستوى من مختلف دول العالم.

وتوترت العلاقات بين موسكو وكييف، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013.