صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الخطة التي ستحل محل قانون الرعاية الصحية السابق الذي وقع عليه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ستكون متاحة «خلال أسبوعين».

ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأميركية امس عن ترامب قوله - خلال تجمع بملبورن بولاية فلوريدا - «سنقدم في غضون أسبوعين خطة كبيرة للرعاية الصحية ستحل مكان الكارثة المعروفة باسم (أوباما كير)».

وأضاف ترامب «فقط لكي تفهموا، خطتنا للرعاية الصحية ستكون أفضل بكثير وبتكلفة أقل بكثير.. لا شيء لتشتكوا منه».

وكان ترامب وعد أثناء حملته الانتخابية بإلغاء واستبدال قانون الرئيس السابق باراك أوباما للرعاية الصحية، وتعهد القيام بذلك على وجه السرعة عقب توليه مهام منصبه.. لكن بعض الجمهوريين عبروا عن مخاوفهم من أن التعجل في إلغاء القانون يمكن أن يحجب التأمين الصحي عن 20 مليون شخص مؤمن عليهم في ظل القانون.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان قد وقع - بعد ساعات من نصيبه - أول مراسيمه التنفيذية الموجهة إلى أجهزة الدولة بتقليص أكبر عدد ممكن من جوانب قانون التأمين الصحي الذي أنشأه أوباما.