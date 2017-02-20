دعا العضو النافذ في مجلس الشيوخ الجمهوري ليندساي غراهام امس الرئيس دونالد ترامب إلى الاعتراف بخطئه و«معاقبة» روسيا على تدخلها المفترض في الانتخابات الرئاسية الأميركية العام الماضي.



وقال غراهام: إن «هدفي هو أن أعرض «هذه الفكرة» على ترامب وأتمنى أن يتبناها، فكقائد للعالم الحر ينبغي عليه العمل معنا لمعاقبة روسيا» مضيفا أن مجلس الشيوخ سيركز على هذه المسألة طوال العام.



ودعا غراهام الرئيس الأميركي الى ان يكون أكثر وضوحا قائلا: «أكثر ما يقلقني بشأن الرئيس ترامب (...) هو أنه لم ينظر بتاتا الى الأمور بشكل مباشر».



واعتبر أن على الرئيس أن يقول بوضوح «(حتى لو أن المتضرر من التدخل الروسي هو الحزب الديموقراطي، إلا أنني أنا قائد العالم حاليا ويمكنني التأكيد لكم (الروس) أنكم ستدفعون الثمن (خلال عهدي) لمحاولتكم التدخل في انتخاباتنا)».