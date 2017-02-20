قال سفير كوريا الشمالية لدى ماليزيا اليوم الاثنين، إن تحقيق الشرطة في عملية القتل التي وقعت الأسبوع الماضي في مطار كوالالمبور الدولي لا يمكن الوثوق به وأصر على أن الضحية ليس كيم جونج نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وعلى الرغم من أن السلطات الماليزية حددت هوية القتيل بأنه كيم جونج نام قال كانج تشول سفير كوريا الشمالية للصحفيين إن السفارة حددت هوية القتيل على أنه كيم تشول بناء على الاسم المحدد في جواز السفر الذي كان بحوزته.

وقال السفير "مرت سبعة أيام منذ الواقعة لكن ليس هناك دليل قاطع على سبب الوفاة في الوقت الراهن ولا يمكننا الوثوق في التحقيق الذي تجريه الشرطة الماليزية."

وكانت وزارة الخارجية الماليزية قد استدعت السفير الكوري الشمالي في وقت سابق وطلبت منه تفسير تصريحات أخرى أدلى بها تشكك في حيادية التحقيق.