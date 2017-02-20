بدأ الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من مناورات عسكرية تجريها القوة البرية في الحرس في صحراء وسط البلاد على مدار ثلاثة أيام.

ووفقا لوكالة أنباء "تسنيم الدولية" الإيرانية، فإن المرحلة الأولى من هذه المناورات "شهدت تدمير الأهداف المفترضة للأعداء عبر إطلاق الصواريخ الذكية ودقيقة الإصابة من الطرازات المختلفة".

وتستمر مناورات "الرسول الأعظم 11" (الأمنية - الدفاعية) حتى بعد غد الأربعاء.

وذكر التقرير أن "القوات المشاركة ستختبر خلال فترة إقامة المناورات جهوزيتها في مواجهة التهديدات المفترضة للأعداء الأجانب".