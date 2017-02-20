أعلن مكتب الهجرة الإندونيسي أن ثلاثة من المشتبه فيهم في مقتل الأخ الأكبر غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في ماليزيا قد وصلوا إلى إندونيسيا عقب الاغتيال قبل أن يتوجهوا إلى دبي.

وقال أجونج سامبورنو،المتحدث باسم مكتب الهجرة، أن كلا من ري جاي نام وهونج سونج هاك وري جي هيون قد فروا عبر جاكرتا إلى دبي في الإمارات يوم الاثنين الماضي . ومر مشتبه به رابع يدعى أو جونج جيل عبر العاصمة الإندونيسية إلى العاصمة التايلاندية بانكوك في 19 كانون ثان/يناير ، قبل شهر تقريبا من حادث الاغتيال.

وكان كيم جونج نام قد قتل يوم الاثنين الماضي في مطار كوالالمبور الدولي بعد أن تم نثر مادة سامة على وجهه. وأعلنت شرطة ماليزيا أن أربعة مشتبه بهم لهم صلة بقتل كيم جونج نام قد فروا من البلاد.