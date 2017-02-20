أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الاثنين مقتل ثلاثة "إرهابيين" على يد القوات الامنية فيما تم القبض على ستة آخرين وذلك في اطار عمليات أمنية نفذتها القوات الامنية في أنحاء البلاد الأسبوع الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان ان العمليات ضد التنظيمات الارهابية التي شنت منذ ال13 من الشهر الجاري وما زالت جارية اسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص واصابة واحد في حين ألقي القبض على خمسة آخرين وقام إرهابي بتسليم نفسه.

وأوضحت الوزارة ان القوات الامنية شنت 268 عملية أمنية ضد منظمة حزب العمال الكردستاني في أنحاء البلاد الأسبوع الماضي أسفرت عن توقيف ألف و67 شخصا صدرت حتى الآن قرارت بحبس 57 منهم مضيفة انه تمت مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات خلال العمليات.

وأشار البيان إلى توقيف 15 شخصا للاشتباه في علاقاتهم بمنظمات "يسارية متطرفة" إضافة الى توقيف 21 شخصا يشتبه بصلتهم بما يسمى بتنظيم (داعش) وصدرت قرارات حبس بحق خمسة منهم.

واضاف ان السلطات التركية اوقفت كذلك 501 شخصا ضمن العمليات ضد منظمة (فتح الله غولن) "الإرهابية" صدرت قرارات حبس بحق 63 منهم.

وفي سياق متصل ذكرت مصادر أمنية تركية أن اثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلا خلال الاشتباكات التي جرت مع قوات الامن التركية في ولاية (نصيبين) جنوب شرقي البلاد مشيرة إلى إصابة أحد رجال الشرطة جراء الاشتباكات