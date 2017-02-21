أعلنت الرئاسة الجزائرية إرجاء الزيارة التي كان من المقرر ان تقوم بها المستشارة الالمانية انجيلا ميركل إلى الجزائر امس الى موعد لاحق بسبب مرض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.



وعزت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الانباء الجزائرية الرسمية سبب الارجاء الى «عدم التوفر المؤقت» للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يعاني من التهاب حاد في الشعب الهوائية.



كما أوضحت أن الرئيس بوتفليقة يتواجد بمقر اقامته في العاصمة الجزائر.



وأشارت الرئاسة إلى أن السلطات الجزائرية والالمانية اتفقتا على إرجاء الزيارة الرسمية التي كان من المقرر ان تقوم بها المستشارة ميركل، مشيرة الى ان هذه الزيارة ستتم برمجتها مجددا في موعد يناسب الطرفين.