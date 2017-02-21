ظريف يتوعد واشنطن بالرد بالمثل ضد أي عقوبات

بدأت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الايراني أمس مناورات عسكرية في الصحراء الوسطى بالبلاد باطلاق قذائف صاروخية متطورة وذكية وعالية الدقة.

وذكرت وسائل الاعلام الرسمية الايرانية ان المناورات التي اطلق عليها اسم (الرسول الاعظم 11) ستستمر ثلاثة ايام بمشاركة وحدات المدفعية والدفاع الجوي والطائرات المسيرة والمشاة وسلاح الجو التابع للحرس الثوري، واضافت ان المرحلة الاولى من المناورات تتضمن ضرب اهداف «العدو المفترض» بقذائف صاروخية متطورة وذكية وبدقة عالية، واوضحت ان القوات المشاركة في هذه المناورات تستعرض جاهزية الدفاعية الشاملة لمواجهة أي تهديدات اجنبية محتملة.

من جهة اخرى، أعلن الحرس الثوري منع تحليق الطائرات المسيرة في سماء العاصمة طهران، وذلك بعد ما أسقطت المضادات الجوية التابعة للجيش الايراني عددا من الطائرات بدون طيار كانت قد حلقت بالقرب من بيت المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وأكد مساعد العمليات في مقر «ثار الله» التابع للحرس الثوري، العميد علي رضا ربيعي، منع الطائرات المسيرة الشخصية والخاصة (من نوع كوادكوبتر وهلي شات‌) من التحليق في أجواء العاصمة طهران، بحسب ما نقلت وكالة «تسنيم» الايرانية، وقال ربيعي إن هذه الطائرات المسيرة «تسببت في الماضي بمشاكل أمنية واجتماعية ونفسية في المجتمع»، وأوضح أنه في حالات أخرى، حلقت طائرات مسيرة «فوق منازل أفراد لتصويرها» وتقدم بعض هؤلاء بشكاوى، مشيرا إلى أنه يمكن الحصول على تراخيص خاصة من وزارات الثقافة والرياضة أو من التلفزيون العام لتصوير أحداث محددة.

إلى ذلك، توعد وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة الأميركية بالرد بالمثل في حال فرضت واشنطن عقوبات جديدة ضد طهران.

وقال ظريف في لقاء مع شبكة «بي بي سي» البريطانية امس إن الإجراءات المتخذة في الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة ضد إيران، هي محاولة لاستفزاز طهران، واصفا برامج بلاده الصاروخية بـ «الدفاعية».