تواجهت ماليزيا وكوريا الشمالية امس بشأن التحقيقات في اغتيال الاخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ ـ اون، مع اعلان سفير بيونغ يانغ في كوالالمبور ان بلاده ترفض تحقيق ماليزيا في الجريمة وذلك بعدما استدعته سلطات الأخيرة.



ويشتبه في ضلوع خمسة كوريين شماليين في اغتيال كيم جونغ ـ نام في 13 فبراير الجاري بمطار كوالالمبور الدولي، ما اثار غضب بيونغ يانغ التي اتهمت ماليزيا بالانضمام الى «القوى المعادية» لها للإساءة الى سمعتها.



وإزاء ذلك استدعت ماليزيا سفيرها في بيونغ يونغ للتشاور، كما استدعت سفير كوريا الشمالية في كوالالمبور كانغ شول لإبلاغه ان اتهاماته «لا أساس لها».

لكن شول كرر مجددا في مؤتمر صحافي امس اتهاماته وأضاف انه لا يمكن الوثوق بالمحققين الماليزيين مقترحا ارسال وفد كوري شمالي للمشاركة في التحقيق.

وقال ان «سبعة أيام مضت على الحادث، لكن ليس هناك دليل واضح على سبب الوفاة وحاليا لا يمكننا ان نثق بتحقيق الشرطة الماليزية». كما اتهم السفير الكوري الشمالي شرطيين ماليزيين بانهم ضربوا ابن مشتبه به «كوري شمالي» أوقف في كوالالمبور الاسبوع الماضي.

من جهتها أوضحت الخارجية الماليزية اثر اجتماع بالسفير الكوري الشمالي امس انها «شددت على واقع ان الوفاة حدثت على الأراضي الماليزية في ظروف غامضة وبالتالي فمن مسؤولية الدولة الماليزية إجراء التحقيق لتحديد سبب وفاة كيم جونغ ـ نام».

وقالت الوزارة ان «الحكومة الماليزية تأخذ على محمل بالغ الجد أي محاولة لا أساس لها لتشويه سمعتها».

وقال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق إن بلاده ليس لديها سبب يدعوها لإظهار كوريا الشمالية بصورة سيئة مؤكدا أنها ستلتزم الحياد في تحقيقها في مقتل كيم جونغ نام.

وتبحث الشرطة الماليزية عن أربعة كوريين شماليين فروا من البلاد في يوم الهجوم واعتقلت بالفعل رجلا كوريا شماليا وامرأة فيتنامية وأخرى إندونيسية ورجلا ماليزيا.



وقال مسؤول بمكتب الهجرة الإندونيسي لرويترز من العاصمة الإندونيسية إن ثلاثة على الأقل من الكوريين الشماليين المطلوبين استقلوا طائرة من جاكرتا إلى دبي في وقت متأخر يوم الهجوم.

وأوضحت كاميرات المراقبة في مطار كوالالمبور الدولي عرضها تلفزيون «فوجي» الياباني من يعتقد أنه كيم جونغ ـ نام وهو يتعرض لهجوم في المطار من امرأة يعتقد أنها مسحت وجهه بسم سريع المفعول.

الى ذلك، وصل نجل كيم جونغ ـ نام، إلى مطار كوالالمبور الدولي دون بيان تفاصيل هذه الزيارة.