وقعت وزارتا النفط العراقية والإيرانية امس، على مذكرة تفاهم لتشكيل لجان تتولى دراسة مد أنابيب للنفط والغاز بين الجانبين، لنقل الخام العراقي، متضمنا خام كركوك، إلى الأراضي الإيرانية وتصديره من هناك إلى الأسواق العالمية.

وتضمنت المذكرة التي وقعها وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي، مع نظيره الإيراني بيجين زنكنة، تشكيل اللجان المشتركة لحسم عدد من الملفات، وعلى رأسها ملف الحقول المشتركة بين البلدين.

ويوجد 12 حقلا نفطيا مشتركا بين الجانبين تمتد من منطقة نفط خانه بمحافظة ديالى العراقية، وصولا إلى محافظة البصرة أقصى الجنوب. وكانت الحقول المشتركة مثار خلاف بين الطرفين على مدى سنوات طويلة.

وأوردت المذكرة تشكيل لجنة لدراسة إمكانية مد أنبوب لنقل النفط الخام العراقي من حقول كركوك عبر الأراضي الإيرانية، ولجنة لدراسة نقل النفط العراقي من البصرة إلى ميناء عبادان الإيراني على الخليج العربي.

وفي الوقت الحالي يجري ضخ معظم الصادرات التي تبلغ نحو 3.25 ملايين برميل يوميا، عبر موانئ العراق على الخليج العربي في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وسبق للجانبين أن أبرما اتفاقا لمد أنبوبين للغاز لتصدير الغاز الإيراني إلى العراق لتغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية في العراق.